Записать все двузначные числа , в каждом из которых число десятков в 3 раза больше ??исла единиц.

Математика
Записать все двузначные числа , в каждом из которых число десятков в 3 раза больше ??исла единиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все числа вида 3x+x, где x - числа от 1 до 3 31, 62, 93
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