Записать все двузначные числа , в каждом из которых число десятков в 3 раза больше ??исла единиц.
Математика
Записать все двузначные числа , в каждом из которых число десятков в 3 раза больше ??исла единиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все числа вида 3x+x, где x - числа от 1 до 3 31, 62, 93
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
1. Какое растение распространяет плоды и семена по воде? Стрелолист Клён Фиалка Недотрога 2. Какое растение распространяет семена по возд...