Растворы сульфатов от других солей можно отличить с помщью
Химия
Растворы сульфатов от других солей можно отличить с помщью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ионов бария Ba(2+) образуется нерастворимый белый осадок BaSO4
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