Отличие производных и непроизводных предлогов от самостоятельных частей речи

Русский язык
Отличие производных и непроизводных предлогов от самостоятельных частей речи
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Автор: Гость
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Гость:
У меня есть собака я её мою одеваю и  т,д 
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