Тело начинает двигаться прямолинейно со скоростью 2м/с и за 10сек увеличивает скор??сть до 7м/с. чему равно ускорение

Физика

Тело начинает двигаться прямолинейно со скоростью 2м/с и за 10сек увеличивает скор??сть до 7м/с. чему равно ускорение

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