Составь по рисункам задачи на умножение и деление

Гость: Гость:

Дима угостил Сашу,Колю,Юру и Сергея по 3шт.печенья.Сколько всего печенья было у Димы? 4*3=12(шт) Ответ:12шт.печенья было всего у Димы. 1)У Димы было 12 шт.печенья.Он угостил Сашу,Колю,Юру и Сергея.По сколько штучек печенья дал Дима если у всех было поровну? 12:4=3(шт) Ответ по 3шт. печенья угостил Дима. 2)Оля сорвала две веточки на которых было по 5 листиков.Сколько листиков было всего? 2*5=10 Ответ: 10 листиков было всего. 2) У Оли было 10 листиков на двух веточках поровну.По сколько листиков было на каждой веточке? 10:2=5 Ответ: по 5 листиков было на каждой веточке. 3)Мама дала три вида конфет по 6штук каждой.Сколько всего мама дала конфет? 3*6=18(шт) Ответ: 18 конфет дала мама. 3) У мамы было 18 конфет .Она дала троим детям поровну.Сколько конфет было у каждого ребёнка? 18:3=6(шт) Ответ: по 6 конфет было у каждого ребёнка.