При делении числа на 111частное составляет 12,остаток 11. .Чему будут равны частное и ??статок,при делении этого числа на 222?
Математика
При делении числа на 111частное составляет 12,остаток 11. .Чему будут равны частное и ??статок,при делении этого числа на 222?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
111*12+11=1332+11=1343 1343:222=6(ост. 11) или 222:111=2 12:2=6 Ответ: 6 ( ост.11)
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