При делении числа на 111частное составляет 12,остаток 11. .Чему будут равны частное и ??статок,при делении этого числа на 222?

Математика

При делении числа на 111частное составляет 12,остаток 11. .Чему будут равны частное и ??статок,при делении этого числа на 222?

Автор: Гость