Составить стихотворение о зимней дороге
Литература
Составить стихотворение о зимней дороге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорого, ты такая прекрасная Особенно в зимнюю пору, Люблю я уехать в дальний путь Только я и дорога, Ведь она такая прекрасная
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