Ударение в слове у лосей
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Ударение в слове у лосей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лосЕй-ударение на втором слоге.Например-у мышЕй,у детЕй ,тоже ударение на втором слоге.
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