Перед Иваном царевичем три дороги, по одной пойдёшь - погибнешь, по другой пойдёшь - к кощею попадешь, а по третьей -домой прийдешь, На каждой из дорог - камень с надписью,.По какой дороге пойти Ивану, чтобы попасть домой если ...

Математика

Перед Иваном царевичем три дороги, по одной пойдёшь - погибнешь, по другой пойдёшь - к кощею попадешь, а по третьей -домой прийдешь, На каждой из дорог - камень с надписью,.По какой дороге пойти Ивану, чтобы попасть домой если все надписи ложные

Автор: Гость