Внутренние процессы Земли приводят к:а) движению материков б) образованию пещер;в) образовани ю осадочных горных пород.
География
Внутренние процессы Земли приводят к:а) движению материков б) образованию пещер;в) образовани ю осадочных горных пород.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренние процессы Земли приводят к движению материков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Мастер и его помощник должны сделать 80 деталей.Мастер сделал 1/4 часть деталей.Его ??омощник сделал 1/5 от того,что сделал мастер.Сколько деталей ...
Математика
Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию