Внутренние процессы Земли приводят к:а) движению материков б) образованию пещер;в) образовани ю осадочных горных пород.

География
Внутренние процессы Земли приводят к:а) движению материков б) образованию пещер;в) образовани ю осадочных горных пород.
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Гость:
Внутренние процессы Земли приводят к движению материков
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