Спиши. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи. таинственные огоньки над лесным болотом сильно пугают редких одиноких путников. в холодном осеннем воздухе кружатся и порхают яркие кленовые листья. сосульки на крыш...

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Спиши. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи. таинственные огоньки над лесным болотом сильно пугают редких одиноких путников. в холодном осеннем воздухе кружатся и порхают яркие кленовые листья. сосульки на крышах домов кажутся серебристой бахромой.

Автор: Гость