Площадь параллерограмма равна 5 точка Е середина AD , найти площадь трапеции AECB

Гость: Гость:

Проведем высоту параллелограмма DO, как показано на рисунке. Площадь параллелограмма равна произведению стороны на высоту параллелограмма. Sпараллелограмма=BC*h=5 А площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Sтрапеции=h*(BC+AE)/2. AE=AD/2 (по условию задачи). AD=BC (по свойству параллелограмма). Следовательно AE=BC/2. Тогда Sтрапеции=h*(BC+BC/2)/2 = h*(3*BC/2)/2 = h*3*BC/4=h*BC*3/4 = Sпарал-ма*3/4=5*3/4=3,75. Ответ: Sтрапеции=3,75.