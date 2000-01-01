Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 100 метров. Когда Ахиллес прибежал к фи??ишу, черепахе оставалось до него еще 95 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке ...

Математика

Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 100 метров. Когда Ахиллес прибежал к фи??ишу, черепахе оставалось до него еще 95 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке он догнал черепаху только на финише? нужно быстрее решить осталось до конца урока 5 минут

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