Более 80 сражений который возглавил наш герой закончились победой и лишь одно он п??оиграл. Кто наш герой ? Очень.Срочно

История
Более 80 сражений который возглавил наш герой закончились победой и лишь одно он п??оиграл. Кто наш герой ? Очень.Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно речь идёт об Александре Македонском. Но лично им проигранных сражений нет. Его военачальником было проиграно одно сражение в Бактрии в горной войне. Но это было единственным поражением Македонии. При жизни ещё ходили слухи о непобедимости Александра.
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