Распростронение механических волн( как распростроняются)

Физика
Распростронение механических волн( как распростроняются)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волна- распространяющиеся колебания. Виды волновых процессов : 1. Механические волны. а) упругие б) поверхностные ( под действием сил тяжести и поверхностного натяжения) 2. Электромагнитные волны.
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