Какие типы связи алканов,алкенов и алкинов Общие формулы
Химия
Какие типы связи алканов,алкенов и алкинов Общие формулы
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Алканы:СnH2n+2 Алкены:СnH2n Алкины:СnH2n-2
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