Какие типы связи алканов,алкенов и алкинов Общие формулы

Химия
Какие типы связи алканов,алкенов и алкинов Общие формулы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алканы:СnH2n+2 Алкены:СnH2n Алкины:СnH2n-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогиие решить задачу 5
Ответить
Физика
Насколько уменьшится вес тела на вершине Эльбруса (h = 6км) по сравнению с его значе??ием на уровне моря?
Ответить
Математика
6-3=? сколько будет ?
Ответить
Математика
Площадь первого участка 4 кв. метра 300 кв. см,в 2 раза меньше чем площадь второго уча??тка площадь 3-го участка, на 1 кв. м 600 кв. см меньше чем ...
Ответить
Русский язык
У нас много слов исконно русских и заимствованных. Давайте подумаем об этом.Слово КАЗАК …
Ответить