Насколько уменьшится вес тела на вершине Эльбруса (h = 6км) по сравнению с его значе??ием на уровне моря?
Физика
Насколько уменьшится вес тела на вершине Эльбруса (h = 6км) по сравнению с его значе??ием на уровне моря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано h=6 км (Po-P)/Po- ? Po=G*m*M/R^2 P=G*m*M/(R+h)^2 (Po-P)/Po=1-P/Po=1- R^2/(R+h)^2=1-R^2/(R^2+2*R*h+h^2)~ ~ 1 -R^2/(R^2+2*R*h)=1- 1/(1+2*h/R)=2*h/(R+2*h)~2*h/R=12/6400=0,0019~0,002 Ответ Вес уменьшится на 0,2%
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