Насколько уменьшится вес тела на вершине Эльбруса (h = 6км) по сравнению с его значе??ием на уровне моря?

Физика

Насколько уменьшится вес тела на вершине Эльбруса (h = 6км) по сравнению с его значе??ием на уровне моря?

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