30 баллов плизззззззззззззз
Физика
30 баллов плизззззззззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий вид: x=xm*coswt X=1 w=2*pi*v=2*pi*2=4*pi x=sin4*pi*t
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