Точка А имеет координату ×+2 . каково числовое значение координаты точки А если ×=3?

Математика
Точка А имеет координату ×+2 . каково числовое значение координаты точки А если ×=3?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо х подставляешь х=3 и считаешь х+2=3+2=5 -ответ
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