Какая формула встречного движения если мы не знаем скорость одного из объектов

Математика
Какая формула встречного движения если мы не знаем скорость одного из объектов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1+V2 скорость сближения
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