У какого животного самая мягкая шерсть

Биология
У какого животного самая мягкая шерсть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз как   собаки бывают пушистые а бывают не пушистые  как бы зайцы   
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