ПОМОГИТЕ С ТЕСТОМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1)Зелёную иву увидишь повсюду: в огородах, са??ах, у проезжих дорог. 2)Немало её растёт по берегам лесных речонок, вдоль ручьёв. 3)Люди по-разному называют иву. 4)Ещё не зазеленел по-ве...

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ПОМОГИТЕ С ТЕСТОМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1)Зелёную иву увидишь повсюду: в огородах, са??ах, у проезжих дорог. 2)Немало её растёт по берегам лесных речонок, вдоль ручьёв. 3)Люди по-разному называют иву. 4)Ещё не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветёт, отражаясь в талой воде жёлтыми пуховиками, нежная ива. 5)Чуть-чуть пригреет солнце – и уже вьются над цветущими ивами, собирая золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчелы. 6)Ива неприхотливое дерево. 7)Можно срубить или срезать ее тонкую ветку и воткнуть даже неглубоко в землю – примется, пустит, корни начнет расти. 8)В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали распевают свои песни. 9)Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. 10)Изредка вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебряную изнанку своих листьев. 11)Как хороша эта ива, свесившаяся вниз над водой, в которой отражаются небо и облака, плывущие вдаль.

Автор: Гость