Вставьте за место точек другие знаки препинания , такие, какие вы считаете нужным ( запятую, двоеточие, точка с запятой , тире) Не нужно думать, что храбрость - нечто особенное, присущее только отдельным, каким-то необыкновенн...

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Вставьте за место точек другие знаки препинания , такие, какие вы считаете нужным ( запятую, двоеточие, точка с запятой , тире) Не нужно думать, что храбрость - нечто особенное, присущее только отдельным, каким-то необыкновенным людям. Стать храбрым может каждый. Нужно только долгое время системати­чески воспитывать себя в таком духе, приучить себя слушаться своих приказов, твердо выполнять то, что решил сделать.

Автор: Гость