Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию

Математика

Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию

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