Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию
Математика
Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вычитаемое число уменьшить на 1 1/3, то разность увеличится на 1 1/3 и станет 4 1/2 + 1 1/3=9/2+4/3=27/6+8/6=35/6=5 5/6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию
Русский язык
Спиши. подчеркни подлежащее и сказуемое. обозначь части речи. таинственные огоньки над лесным болотом сильно пугают редких одиноких путников. в хол...
Математика
Алгебра