Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода,первый шёл со скоростью 5 км/ч,второй-6 км/ч,до встречи они были в пути 3 часа,какое расстояние между городами

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода,первый шёл со скоростью 5 км/ч,второй-6 км/ч,до встречи они были в пути 3 часа,какое расстояние между городами

Автор: Гость