Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода,первый шёл со скоростью 5 км/ч,второй-6 км/ч,до встречи они были в пути 3 часа,какое расстояние между городами
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода,первый шёл со скоростью 5 км/ч,второй-6 км/ч,до встречи они были в пути 3 часа,какое расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 км/час*3 час=15 км (прошел до встречи 1-й) (S=Vt) 6 км/час*3 час=18 км (прошел до встречи 2-й) 15 км+18 км=33 км Ответ: между городами 33 км
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