Дроби 3/16 умножить 5 - 3/4 разделить на 4 помагите срочно!
Математика
Дроби 3/16 умножить 5 - 3/4 разделить на 4 помагите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/16*5-3/4:4 1)3/16*5=15/16 2)3/4/4=3/16 3)15/16-3/16=12/16=3/4
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