Если Дима купит 5 тетрадей то у него останется 15 руб. А если он купит 3 тетради то у него останется 67 руб. Сколько стоит тетрадь? Сколько денег у Димы?
Математика
Если Дима купит 5 тетрадей то у него останется 15 руб. А если он купит 3 тетради то у него останется 67 руб. Сколько стоит тетрадь? Сколько денег у Димы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67 - 15 = 52 рубля разница за 5 - 3 = 2 тетради 52/2 = 26 руб. - стоит одна тетрадь 26*5 + 15 = 145 руб. - было всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода,первый шёл со скоростью 5 км/ч,второй-6 км/ч,до встречи они были в пути 3 часа...