Если Дима купит 5 тетрадей то у него останется 15 руб. А если он купит 3 тетради то у него останется 67 руб. Сколько стоит тетрадь? Сколько денег у Димы?

Математика

Если Дима купит 5 тетрадей то у него останется 15 руб. А если он купит 3 тетради то у него останется 67 руб. Сколько стоит тетрадь? Сколько денег у Димы?

Автор: Гость