Если Дима купит 5 тетрадей то у него останется 15 руб. А если он купит 3 тетради то у него останется 67 руб. Сколько стоит тетрадь? Сколько денег у Димы?

Математика
Если Дима купит 5 тетрадей то у него останется 15 руб. А если он купит 3 тетради то у него останется 67 руб. Сколько стоит тетрадь? Сколько денег у Димы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67 - 15 = 52 рубля разница  за 5 - 3 = 2 тетради 52/2 = 26 руб. - стоит одна тетрадь 26*5 + 15 = 145 руб. - было всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точка А имеет координату ×+2 . каково числовое значение координаты точки А если ×=3?
Ответить
Математика
Разность двух чисел равна четыре целых одна вторая. как изменится разность если в??читаймое уменьшить на одну целую одну третию
Ответить
Математика
Дроби 3/16 умножить 5 - 3/4 разделить на 4 помагите срочно!
Ответить
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода,первый шёл со скоростью 5 км/ч,второй-6 км/ч,до встречи они были в пути 3 часа...
Ответить
Математика
Товарный поезд, отправившись из Москвы в x часов y минут, прибыл в Саратов в y часов z минут. Время в пути составило z часов x минут. Найдите все в...
Ответить