Логарифм.Не получается.Можно подробнее.И с ОДз.

Гость: Гость:

ОДЗ: {3-x>0; x<3 {3-x не равно 1; x не равен 2 {x^2-2x+26>0; x e R Решение ОДЗ:x e (- беск.; 2)U(2;3) log3-x(x^2-2x+26)<=log3-x(27) Решаем методом рационализации: (3-x-1)(x^2-2x+26-27)<=0 (2-x)(x^2-2x-1)<=0 (x-2)(x^2-2x-1)>=0 Решим квадратное уравнение, чтобы разложить на множители квадратный трехчлен: x^2-2x-1=0 D=(-2)^2-4*1*(-1)= 8 x1=(2-2V2)/2=1-V2 x2=1+V2 _______-___[1-V2]_____+____(2)____-______[1+V2]___+_____ ////////////////////////// /////////////////////// С учетом ОДЗ:x e [1-V2;2) U [1+V2; 3) V _ знак квадратного корня