Какая последовательность революция 1905 г

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Первую русскую революцию лично я, как юный политолог и историк делю на три этапа... Итак: 1 этап-09.01.1905-Кровавое Воскресенье (всего около 1000 убитых, 5000 раненых), что повлекло за собой: 1)Революционные выступления 2)Стачки рабочих и возникновение совета рабочих в Иваново-Вознесенске (с мая по июнь 1905) 3)Восстание на броненосце "Потёмкин" 4)Всероссийский крестьянский съезд-требование конституционных реформ 5)Реакция верховной власти, а именно 18.02.1905-рескрипт Николая II с обещаниями немедленных реформ 6)06.08.1905-указ об учреждении Гос. Думы 2 этап-1)Образование политических партий (Кадетов, Союза 17 октября, Союза русского народа) 2)Революционные движения 3)Всероссийская стачка-образования после этого Советов в Москве и в Санкт-Петербурге 4)Восстание на флоте в Севастополе 5)Восстания декабристов в Москве 6)Действия власти, а именно 17.10.1905-манифест "Об усовершенствовании государственного порядка",11.12.1905-издание нового закона о выборах в Гос. Думу 7)Подавление восстаний с 15 по 18 декабря 1905 г. 3 этап 1)Революционные события 2)Стачки пролетариата 3)Крестьянские волнения (много поместий попросту сгорело) 4)Восстание моряков в Кронштадте 5)Национально-освободительное движение в Финляндии, Польше, Украине 6)Перемещение центра тяжести в общественном движении 7)Парламентские формы борьбы 8)Активность на избирательных участках в Гос. Думе 9)Распуск II-ой Гос. Думы с параллельным изменением избирательного закона (включая Третьеиюньский переворот 1907 г.) означал не что иное, как конец первой российской революции Источник: Я писала по памяти, поэтому могут быть несоответствия, так как я могла и подзабыть, сверьтесь с книгой!!!