Завдяки який властивости морська вода стала соленою
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Завдяки який властивости морська вода стала соленою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у шельфе моря есть остатки соли
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