Напишите все возможные формы причастий от каждого глагола. Командировать, откома??дировать, отправить, лежать, спать, отправиться, лечь.
Русский язык
Напишите все возможные формы причастий от каждого глагола. Командировать, откома??дировать, отправить, лежать, спать, отправиться, лечь.
Ответ(ы) на вопрос:
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Командировать-командируемый,откомандировать-откомандировавший,отправить-отправляемый,лежать-лежавший,спать-спящий,отправиться-отправившийся,лечь-лежащий.
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