Что надо писать в морфологическом признака глагола

Гость: Гость:

Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос.IIНачальная форма (инфинитив). Морфологические признаки: AПостоянные морфологические признаки: 1вид (совершенный, несовершенный);2возвратность (невозвратный, возвратный);3переходность (переходный, непереходный);4спряжение;БНепостоянные морфологические признаки: 1наклонение;2время (в изъявительном наклонении);3число;4лицо (в настоящем, будущем времени; в повелительном наклонении);5род (в единственном числе прошедшего времени и сослагательного наклонения).IIIРоль в предложении (каким членом предложения является глагол в данном предложении). Образцы разбора глаголов Любишь кататься – люби и саночки возить (пословица). Любишь Глагол; обозначает действие; отвечает на вопрос что делаешь?Н. ф. – любить. Морфологические признаки: А) Постоянные морфологические признаки: 1) несовершенный вид; 2) невозвратный; 3) переходный; 4) II спряжение. Б) Непостоянные морфологические признаки. Употреблён в форме: 1) изъявительного наклонения; 2) настоящего времени; 3) единственного числа; 4) 2-го лица.В предложении является частью составного глагольного сказуемого.