Спящие почки могут располагаться на а.боковых конях б. стеблях в.лепестках венчика г. чашелистиках

Биология
Спящие почки могут располагаться на а.боковых конях б. стеблях в.лепестках венчика г. чашелистиках
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почки могут располагаться на стебле
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