"Преобразование системы счисления" Огр. По времени; 2с. Огр. Пр памяти: 256 Мб Курс??нты И. дано целое не отрицательное число в i-ричной системе счисления. Необходимо вывести это число в j-ричной системе счисления. При этом ...
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"Преобразование системы счисления" Огр. По времени; 2с. Огр. Пр памяти: 256 Мб Курс??нты И. дано целое не отрицательное число в i-ричной системе счисления. Необходимо вывести это число в j-ричной системе счисления. При этом 2= Формат входного : В первой строке находятся числа i и j ( в десятичной ) Во второй строке число для перевода
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