X+1+8(x-2)=3(4-x)=-21
Математика
X+1+8(x-2)=3(4-x)=-21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+1+8х-16=12-3х=-21 9х-15-12+3х=-21 12х-27=-21 12х=6 Х=6:12 Х=0,5
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