В 6 одинаковых клетках живут 24 попугая. В скольких клетках живут 16 попугаев?
Математика
В 6 одинаковых клетках живут 24 попугая. В скольких клетках живут 16 попугаев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 24:6 = 4 ПОПУГАЯ - В 1 КЛЕТКЕ 2. 16:4 = 4 КЛЕТКИ - ВМЕЩАЮТ 16 ПОПУГАЕВ.
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