Мастер и его помощник должны сделать 80 деталей.Мастер сделал 1/4 часть деталей.Его ??омощник сделал 1/5 от того,что сделал мастер.Сколько деталей им необходимо сделать,чтобы выполнить план?

Математика

Мастер и его помощник должны сделать 80 деталей.Мастер сделал 1/4 часть деталей.Его ??омощник сделал 1/5 от того,что сделал мастер.Сколько деталей им необходимо сделать,чтобы выполнить план?

Автор: Гость