Мастер и его помощник должны сделать 80 деталей.Мастер сделал 1/4 часть деталей.Его ??омощник сделал 1/5 от того,что сделал мастер.Сколько деталей им необходимо сделать,чтобы выполнить план?

Математика
Мастер и его помощник должны сделать 80 деталей.Мастер сделал 1/4 часть деталей.Его ??омощник сделал 1/5 от того,что сделал мастер.Сколько деталей им необходимо сделать,чтобы выполнить план?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1/4 * 80 = 20 д. - сделал мастер. 2. 1/5 * 20 = 4 д. - сделал помощник. 3. 20+4 = 24 д. - сделали оба. 4. 80-24 = 56 д. осталось сделать.  Ответ: 56 деталей.
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