СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ Найдите точку максимума функции

Алгебра
СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ Найдите точку максимума функции
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Автор: Гость
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Гость:
Что-то не так пошло при исправлении!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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