СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ Найдите точку максимума функции
Алгебра
СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ Найдите точку максимума функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-то не так пошло при исправлении!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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