Звуко буквенный набор слова вьюга

Гость: Гость:

Вьюга в (в") - согл, мягк, звон, парн. ь - ю (й) - согл, мягк, звон, непар. (у) - глас, ударн. г (г) - согл, тверд, звон, парн. а (а) - глас, безудар. 5 букв, 5 звуков, 2 слога.