Звуко буквенный набор слова вьюга
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Звуко буквенный набор слова вьюга
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Гость:
Вьюга в (в") - согл, мягк, звон, парн. ь - ю (й) - согл, мягк, звон, непар. (у) - глас, ударн. г (г) - согл, тверд, звон, парн. а (а) - глас, безудар. 5 букв, 5 звуков, 2 слога.
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