Из Москвы в Санкт-Петербург выехал автобус. Спустя 1 ч вслед за ним вышла машина, скорость который на 20 км/ч больше скорости автобуса. Машина обогнала автобус и через 5 ч после своего выхода находилась впереди него на 70 км. Н...
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Из Москвы в Санкт-Петербург выехал автобус. Спустя 1 ч вслед за ним вышла машина, скорость который на 20 км/ч больше скорости автобуса. Машина обогнала автобус и через 5 ч после своего выхода находилась впереди него на 70 км. Найдите скорость автобуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь скорость автобуса равна x км/ч Тогда скорость машины: х + 20 Автобус ехал 5+1 = 6 часов Машина ехала 5 часов и обогнала на 70 км Уравнение: (х + 20)*5 = 6х + 70 5х + 100 = 6х + 70 х = 30 Ответ: 30 км/ч
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