Из Москвы в Санкт-Петербург выехал автобус. Спустя 1 ч вслед за ним вышла машина, скорость который на 20 км/ч больше скорости автобуса. Машина обогнала автобус и через 5 ч после своего выхода находилась впереди него на 70 км. Н...

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Из Москвы в Санкт-Петербург выехал автобус. Спустя 1 ч вслед за ним вышла машина, скорость который на 20 км/ч больше скорости автобуса. Машина обогнала автобус и через 5 ч после своего выхода находилась впереди него на 70 км. Найдите скорость автобуса.

Автор: Гость