Помогите решить задание 6, 9,10,11,12,13,14,15
Физика
Помогите решить задание 6, 9,10,11,12,13,14,15
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответы. 6. Б.2 9. Б.2ом 10. А 11. Г.1.2а 12. Д 13. А.1а 14. Б.Л1ярче 15. схемы нет
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