Помогите решить задание 6, 9,10,11,12,13,14,15

Физика
Помогите решить задание 6, 9,10,11,12,13,14,15
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы. 6.  Б.2 9.  Б.2ом 10.  А 11.  Г.1.2а 12.  Д 13.  А.1а 14.  Б.Л1ярче 15.  схемы нет
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