Как размножаются насекомые ? какова последовательность развития мухи?на что пох??жи ее личинки? чем опасны мухи? чем полезна божья коровка? какое растение боится колорадского жука?
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Как размножаются насекомые ? какова последовательность развития мухи?на что пох??жи ее личинки? чем опасны мухи? чем полезна божья коровка? какое растение боится колорадского жука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.через личинки 2.она живет 2 недели 3.незнаю 4.они переносят разные болезни на своих лапках 5.Она поедает в огороде или в саду вредных насекомых 6.незнаю
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