Как размножаются насекомые ? какова последовательность развития мухи?на что пох??жи ее личинки? чем опасны мухи? чем полезна божья коровка? какое растение боится колорадского жука?

Окружающий мир

Как размножаются насекомые ? какова последовательность развития мухи?на что пох??жи ее личинки? чем опасны мухи? чем полезна божья коровка? какое растение боится колорадского жука?

Автор: Гость