Вооруженное подавление советскими войсками востания в венгрии произошло: 1 - 1956 2 - 1968 3- 1979 4- 1980
История
Вооруженное подавление советскими войсками востания в венгрии произошло: 1 - 1956 2 - 1968 3- 1979 4- 1980
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1956 года!!!!!!!!!!!!!!!!
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