ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗРЯД ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ... У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАЯЧЬЯ НАТУРА 1) ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 2) КАЧЕСТВЕННОЕ 3) ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ 4) ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ В ЗНАЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО
Русский язык
ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗРЯД ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ... У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАЯЧЬЯ НАТУРА 1) ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 2) КАЧЕСТВЕННОЕ 3) ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ 4) ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ В ЗНАЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притяжательное в значении качественного,потому что имена прилагательные в различных контекстах могут иметь различные значения,а именно притяжательное прилагательное -заячья-переходит в качественное ,потому что называет качество характера человека.Вариант-4.
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