Переведите пожалуйста текст А.

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Гость:
Я горжусь тем, что была в Уэльсе. У нас есть своя общая история, язык и культура. У меня есть валлийский флаг на стене и джинсы с символом Уэльса - драконом. Самая лучшая вещь в Уэльсе - это его природная красота. Средний Уэльс, зеленая столица Уэльса, знаменита своим национальным парком Сноудония. 10 миллионов людей посещают и наслаждаются им каждый год. В Среднем Уэльсе овец больше, чем людей! Кардиф, столица Уэльса, известна немногими вещами, но самым значительным пунктом является стадион Миллениум, с крупнейшим футбольным полем в Великобритании.И это здорово, когда там проходят рэгби, футбольные матчи и концерты. Но больше всего я люблю, когда мы все вместе собираемся на фестивалях музыки, пения и поэзии, таких, как Айстэдвод (я не стала расписывать полное название этого фестиваля).
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