Какой ученый был учителем Александра Македонского?
История
Какой ученый был учителем Александра Македонского?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я помню, Аристотель.
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