ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Установите соответствие между характеристикой рефлекса и его видом. 1- безусловные рефлексы. 2- условные рефлексы. а) врожденные рефлексы. б) приобретенные рефлексы. в) являются видоспецифичными. г...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Установите соответствие между характеристикой рефлекса и его видом. 1- безусловные рефлексы. 2- условные рефлексы. а) врожденные рефлексы. б) приобретенные рефлексы. в) являются видоспецифичными. г) являются индивидуальными. д) рефлекторные центры находятся на уровне спинного мозга и в стволе головного мозга е) рефлекторные центры находятся преимущественно в коре головного мозга.
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2 б 1 б місцями поміняй
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