ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Установите соответствие между характеристикой рефлекса и его видом. 1- безусловные рефлексы. 2- условные рефлексы. а) врожденные рефлексы. б) приобретенные рефлексы. в) являются видоспецифичными. г...

Биология

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Установите соответствие между характеристикой рефлекса и его видом. 1- безусловные рефлексы. 2- условные рефлексы. а) врожденные рефлексы. б) приобретенные рефлексы. в) являются видоспецифичными. г) являются индивидуальными. д) рефлекторные центры находятся на уровне спинного мозга и в стволе головного мозга е) рефлекторные центры находятся преимущественно в коре головного мозга.

Автор: Гость