В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получиться, если ??делать ровно 2 распила? (Один распил распиливает одно звено в одном месте.)

Математика

В круглой цепи 12 звеньев. Какое самое большое число кусков может получиться, если ??делать ровно 2 распила? (Один распил распиливает одно звено в одном месте.)

Автор: Гость