В кружке рисовали 8 девочек, а мальчиков на 2 меньше. поставь вопрос так, чтобы зада??а решалась двумя действиями, и реши ее. напишите условия и решения. пожалуйста. спасибо.

Математика

В кружке рисовали 8 девочек, а мальчиков на 2 меньше. поставь вопрос так, чтобы зада??а решалась двумя действиями, и реши ее. напишите условия и решения. пожалуйста. спасибо.

Автор: Гость