В кружке рисовали 8 девочек, а мальчиков на 2 меньше. поставь вопрос так, чтобы зада??а решалась двумя действиями, и реши ее. напишите условия и решения. пожалуйста. спасибо.
Математика
В кружке рисовали 8 девочек, а мальчиков на 2 меньше. поставь вопрос так, чтобы зада??а решалась двумя действиями, и реши ее. напишите условия и решения. пожалуйста. спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 девочек мальчиков на 2 меньше Сколько детей всего? вопрос сколько всего детей в кружке? 8-2=6 мальчиков 8+6=14 детей всего
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