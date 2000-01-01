Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу когда первый прое??ал 1 километров 180 метров второй проехал 820 метров На какое расстояние сблизились велосипедисты решение

Математика

Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу когда первый прое??ал 1 километров 180 метров второй проехал 820 метров На какое расстояние сблизились велосипедисты решение

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